- Każdy polityk czasami powie o jedno słowo za dużo - powiedział europoseł PiS Michał Dworczyk, w rozmowie z RMF FM krytykując jako „absolutnie niepotrzebną" wypowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o kandydacie na prezydenta Karolu Nawrockim.

Sztabowy spokój w PiS

Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy w ostatnich dniach, zwracają uwagę, że praktycznie każdy konkurent Nawrockiego o prezydenturę jest w ten czy inny sposób zaangażowany w jego kampanię. Dotyczy to też np. Przemysława Czarnka, który koordynuje Ruch Ochrony Wyborów. W kampanię zaangażowani są też politycy różnych frakcji – od ludzi Mateusza Morawieckiego (i jego samego) po stronników Zbigniewa Ziobry, jak np. poseł Sebastian Kaleta z Warszawy.

To wszystko mocno kontrastuje z bardzo burzliwym czasem w PiS w ubiegłym roku – gdy na porządku dziennym były (jeszcze przed wyborem kandydata) nie tylko publiczne spory między politykami, ale też przecieki z posiedzeń władz partii. To ostatnie szczególnie irytowało prezesa Kaczyńskiego. „Sztabowy spokój” to również zasługa szefa sztabu – Pawła Szefernakera – który potrafi (podobnie jak w trakcie pracy w rządzie przy różnych projektach) układać współpracę z różnymi frakcjami i grupami. I jest dla nich akceptowalny jako koordynator całości. Szefernakera pod koniec stycznia w trakcie jednej z konferencji prasowych chwalił zresztą sam Jarosław Kaczyński, który nazwał go „dobrym następcą” Joachima Brudzińskiego – szefa sztabu PiS w licznych (udanych zresztą) kampaniach w przeszłości.

Problemy zewnętrzne i wewnętrzne

Brak poważniejszych przecieków ze sztabu i kampanii nie oznacza oczywiście, że w PiS nie ma dyskusji o samej kampanii czy jej kierunku. Ale od startu kampanii ta krytyka rzadko „wychodzi” na zewnątrz – przynajmniej w ostatnich tygodniach. Politycy PiS zdają sobie sprawę z licznych wyzwań – jak np. budowa zasięgów Nawrockiego w sieci, dotarcie do wyborców, którzy nie znają jeszcze kandydata popieranego przez PiS, problemy finansowe po decyzji PKW itd.

Poza koniecznością reagowania na bieżące tematy i problemy dla PiS ważny jest też układ sił po prawej stronie. Najnowszym konkurentem o konserwatywnego wyborcę może być szef resortu skarbu w rządzie PiS Dawid Jackiewicz. O jego potencjalnym starcie – jako kandydata, który spróbuje sięgnąć po konserwatywnego, ale przede wszystkim aspiracyjnego wyborcę – mówi się we Wrocławiu (stąd wywodzi się Jackiewicz) od wielu tygodni.