Wołodymyr Zełenski: Karol Nawrocki powinien już zacząć ćwiczyć. Dworczyk komentuje słowa prezydenta Ukrainy

Ta wypowiedź była absolutnie niepotrzebna i należy ją skrytykować. Michał Dworczyk o słowach Wołodymyra Zełenskiego pod adresem Karola Nawrockiego

Były szef KPRM zarzucił Tuskowi upolitycznianie ważnych dla Polski spraw, takich jak ludobójstwo na Wołyniu, którego na Polakach dopuścili się Ukraińcy. Według niego, premier mówił o przełomie, którego nie było. Dworczyk dodał, że w środę Tusk „doprecyzował swoje wcześniejsze słowa, które wywołały dyskusję i burzę polityczną”. - Nie chodzi o możliwość ekshumacji i poszukiwań (ciał ofiar - red.), tylko o rzekome rozpoczęcie rozmów i dialogu między Polską a Ukrainą na te trudne historyczne tematy, co nie jest żadnym przełomem, ponieważ takie rozmowy toczą się od przeszło trzech dekad – z różną intensywnością, ale się toczą - zaznaczył.

Co Wołodymyr Zełenski powiedział pod adresem Karola Nawrockiego?

Popierany przez PiS kandydat na prezydenta, prezes IPN Karol Nawrocki, mówił, że nie widzi Ukrainy w UE i NATO, dopóki Ukraina nie rozwiąże sprawy ekshumacji ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Dworczyk ocenił, że w podobnym tonie wypowiadali się politycy obecnej koalicji, w tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski czy kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski. Europoseł zastrzegł, że obecnie sprawa jest sztucznie wywołana, ponieważ tematu udziału Ukrainy w strukturach NATO na razie nie ma.

Do słów Nawrockiego w wywiadzie dla polskich mediów, w tym dla „Rz”, odniósł się Zełenski. - Jeżeli Ukrainy nie będzie w Unii i nie będzie w NATO, jeśli Ukraina nie będzie miała gwarancji bezpieczeństwa, to pan Nawrocki powinien już zacząć ćwiczyć, bo może się okazać, że będzie musiał wziąć broń do ręki, by wspólnie ze swoimi rodakami bronić swego kraju. Bo jeżeli Ukrainy nie będzie nigdzie, to ryzyko (wojny w Polsce) będzie bardzo wysokie. Rosja będzie wtedy na granicy z Polską i wtedy (pan Nawrocki) będzie miał nie polityczne zawody, lecz będzie walczył o swoje życie - powiedział.

Europoseł PiS komentuje słowa prezydenta Ukrainy

- Uważam, że to była niepotrzebna wypowiedź. Tutaj doradcy pana prezydenta nie odrobili pracy domowej i nie przygotowali chyba dobrze pana prezydenta do tej wizyty w Polsce. Część komentatorów odebrała tę wypowiedź jako ingerowanie w wewnętrzne sprawy polskie, w kampanię prezydencką, a to jest niepotrzebne Ukrainie, bo Ukraina dzisiaj zabiega o sympatię, o wsparcie wszystkich obywateli - ocenił Dworczyk.