Komisja ds. Pegasusa zakończyła posiedzenie, na którym miała przesłuchać Zbigniewa Ziobrę

Dr Mirosław Oczkoś, ekspert ds. wizerunku ze Szkoły Głównej Handlowej uważa, że „spektakl” wokół próby doprowadzenia Zbigniewa Ziobro przed komisję ds. Pegasusa politycznie „opłaca się” byłemu ministrowi. - Jeśli rozgrywa się to politycznie, a ewidentnie rozgrywa to politycznie, to musi się zastanowić, co mu się opłaca. W tej sytuacji, w której się znalazł, opłaca mu się politycznie, żeby było widać, że go doprowadzają - powiedział dr Oczkoś.