Rosja chce za wszelką cenę pozostać w Syrii. Czy Putin poświęci Baszara Asada?

Czytaj więcej Kościół Prof. Jean-Franҫois Colosimo: Syryjscy chrześcijanie nie będą w dobrej sytuacji Islamiści, którzy mają największe zasługi w obaleniu Asada, to nie talibowie czy ISIS. Ale nie ma umiarkowanych islamistów – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Jean-Franҫois Colosimo, francuski ekspert ds. chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

Według syryjskiej agencji Sana w czasie rozmów w Damaszku gospodarze mówili o „odbudowaniu zaufania poprzez konkretne działania, takie jak rekompensaty, rekonstrukcja i odbudowa”. Rosyjska armia zrujnowała wiele miejscowości w Syrii (m.in. znaczną część Aleppo). Ale kraj winien jest Kremlowi ok. 8 mld dol. za dostawy dla reżimu Asada, a ponadto obecnie uzależniony jest od Rosji w dostawach żywności, w energetyce i wojskowości. Znaczna większość broni, jaką posiadała armia Asada (a obecnie zwycięzcy powstańcy), jest rosyjska.

W czasie rozmów padło też żądanie wydania Asada, ale byłby to ogromny cios prestiżowy dla Putina (choć nie spotkał się z Syryjczykiem od czasu jego przyjazdu do Moskwy). Damaszek ma jednak asa w rękawie. Wraz ze zdobyciem władzy przez opozycję znów bowiem zaczęto omawiać projekt budowy rurociągu z Kataru do Turcji – przez Syrię. Dostawa lądem energetycznych surowców znad Zatoki Perskiej do Europy ostatecznie pogrzebałaby rosyjskie nadzieje na odzyskanie europejskiego rynku.