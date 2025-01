Donald Trump: Niebawem USA staną się większym krajem

Jak stwierdził polityk, Stany Zjednoczone płaciły zbyt wiele na WHO w porównaniu do wielokrotnie mniej łożących na budżet organizacji Chin. Dodał też, że kiedy ogłosił wystąpienie z WHO podczas swojej pierwszej kadencji, organizacja proponowała mu obniżenie składki do tej, którą płacą Chiny. Zaznaczył, że choć wówczas odrzucił tę propozycję, to może wrócić do WHO, jeśli się ona „trochę oczyści”.

Trump podczas wiecu stwierdził też, że pod jego rządami kraj przechodzi „rewolucję tworzenia bogactwa” oraz „rewolucję zdrowego rozsądku”. Wspominał między innymi o wytycznych dotyczących granic i migrantów, zamrożeniu pomocy zagranicznej oraz rezygnacji z paryskiego porozumienia klimatycznego.