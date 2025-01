Andrzej Gut-Mostowy: Deportacje z USA? Trzeba uszanować, że Ameryka chce zrobić porządek z tą sprawą

– Polonia ma różne oblicza. Oczywiście, nie powinniśmy ingerować w pewne kategoryczne rozwiązania, jeżeli chodzi o politykę emigracyjną. Tak samo jeżeli my będziemy chcieli stosować politykę emigracyjną w Polsce, to nie do końca będziemy słuchać opinii innych krajów – stwierdził.



Czytaj więcej Społeczeństwo Sondaż w USA. Czy Amerykanie rzeczywiście chcieliby deportacji wszystkich nielegalnych migrantów? Zdecydowana większość Amerykanów chciałaby deportacji migrantów, skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy. Oczekiwaliby, że od tej właśnie grupy administracja Donalda Trumpa rozpocznie realizowanie obietnic wyborczych - wynika z sondażu The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Według posła PiS „te osoby, które nie są bardzo zdecydowane, nie są związane ze sprawami rodzinnymi, zawodowymi z Ameryką, mogłyby rozważać powrót do Polski”. – Każda para solidnych rąk do pracy i głowa do dobrych pomysłów nam się w Polsce przyda – zaznaczył dodając, że „to dotyczy wszystkich krajów, które przeżyły taką dużą emigrację”. – Ale także, co jest ważne, powinniśmy zachęcać repatriantów z innych regionów świata – podkreślił Andrzej Gut-Mostowy.