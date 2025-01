Jacek Sasin o drugiej turze wyborów prezydenckich: Zagłosowałbym na Sławomira Mentzena

Na antenie radia RMF FM poseł Sasin został zapytany, na kogo by zagłosował, gdyby do drugiej dostali się: Rafał Trzaskowski i Sławomir Mentzen.

Reklama

Jacek Sasin o drugiej turze wyborów: „Każdy tylko nie Trzaskowski”

– Wydaje się to bardzo hipotetyczne, ale nie mam żadnej wątpliwości, że wybrałbym w takiej sytuacji Sławomira Mentzena – powiedział polityk. – Podpisuję się obiema rękami pod hasłem pana marszałka Bosaka: „Każdy tylko nie Trzaskowski”. – Oczywiście popieram Karola Nawrockiego, ale gdyby nastąpiła taka sytuacja, że nie dostałby się do drugiej tury na pewno wybrałbym Mentzena – stwierdził. Dodał, że w tej chwili taka możliwość jest ciężka do wyobrażenia.

Czytaj więcej Polityka Mentzen: Stanowski to poważniejszy kandydat od Trzaskowskiego i Nawrockiego Kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen skomentował start dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego w wyborach prezydenckich. Ocenił, że jego kandydatura to poważniejsza propozycja od kandydatów popieranych przez największe partie, czyli Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego.

Jak podkreślono podczas rozmowy, z sondaży wynika, że gdyby wybory odbyły się obecnie, to PiS i Konfederacja mogłyby stworzyć rząd. Polityk PiS został zapytany, czy Sławomir Mentzen mógłby wówczas stanąć na czele rządu. – Jestem sobie w stanie wyobrazić w polityce różne rzeczy, ale dziś nie ma rozmów, kto mógłby zostać premierem – powiedział Jacek Sasin.

Zdaniem Jacka Sasina koalicja PiS i Konfederacji byłaby dobra dla Polski

Dodał, że na pewno Prawo i Sprawiedliwość mogłoby stworzyć rząd z Konfederacją. – Naszym głównym celem jest wygrać wybory tak, aby osiągnąć taki sukces jak w 2015 i 2019 r. czyli mieć samodzielną większośc w parlamencie. Zdaję sobie sprawę, że będzie o to trudno i dlatego też jesteśmy otwarci na współpracę z Konfederacją – stwierdził.