Podcast „Rzecz w tym”: Tony Housh: „Trump nie chce przegrać z Putinem”

Sąd Najwyższy uwzględnił we wtorek skargę PiS i uchylił uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej, która odrzuciła sprawozdanie finansowe tej partii za 2023 r. Otwiera to drogę do wypłaty tej partii pełnej subwencji. Na stole jest 78 mln zł.