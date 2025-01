Berlin bez złudzeń: Z Donaldem Trumpem nie będzie łatwo

Współprzewodniczący AfD Tino Chrupalla oficjalnym gościem na inauguracji Trumpa. To wiele mówi

Tak czy owak, to ambasador Michaelis reprezentował niemiecki rząd w poniedziałek na zaprzysiężeniu 47. prezydenta USA. Z ramienia CDU był tam niejako z urzędu rzecznik tej partii ds. relacji z USA Jürgen Hardt. Za to zaproszony został oficjalnie Tino Chrupalla, współprzewodniczący AfD.

To wiele mówi, jak i rosnące przedwyborcze notowania AfD. Jeżeli utrzymają się do wyborów w Bundestagu, będzie w nim więcej posłów tego ugrupowania, co zmienić może układ sił na tyle, że CDU/CSU wraz z SPD nie uzyska większości w Bundestagu i konieczna będzie rządowa współpraca z Zielonymi. To wielki problem, którego przyczyną może być ostentacyjna promocja AfD przez Elona Muska.

Jak sobie ułożyć stosunki z Donaldem Trumpem? To pytanie i dla Berlina, i dla Brukseli

Wszechobecnemu zaniepokojeniu w Niemczech towarzyszą nadzieje, że uda się jakoś ułożyć relacje z nowym prezydentem, zwłaszcza że Friedrich Merz (CDU), prawdopodobny przyszły szef niemieckiego rządu, tonuje dyskusję, zapewniając, że Trumpa nie należy się bać.

– Sądzę, że Donald Trump jest bardzo przewidywalny. Robi, co mówi. Możemy więc spodziewać się znacznie większej przejrzystości w ciągu najbliższych kilku tygodni i miesięcy – twierdzi Merz. Co więcej, jego zdaniem prezydentura Trumpa jest szansą dla Europy w tym znaczeniu, że przyczyni się do konsolidacji UE. W gruncie rzeczy to samo mówi kanclerz Olaf Scholz.

Merz ma nadzieję, że wraz z objęciem urzędu przez Trumpa nastąpi nowa era w relacjach wzajemnych. Nie wiadomo, co miałoby to oznaczać w sprawie wojny w Ukrainie. Merz nie zamierza jednak wypełnić żądań prezydenta USA w sprawie podwyższenia wydatków na obronność do poziomu 5 proc. PKB. Uznaje za konieczne przeznaczenie nieco więcej środków na obronę, lecz także bardziej efektywne ich wykorzystanie. Sugeruje, aby rządy krajów UE dokonywały wspólnie zakupów amerykańskiej broni po niższej cenie.