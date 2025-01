„Stary, nie śmiej się”. Tak Rafał Trzaskowski zareagował na pytanie młodego człowieka

- Dzisiaj mamy do czynienia z ociepleniem klimatycznym. Jeżeli tego nie wiesz, to to jest kwestia edukacji, bo to nie jest kwestia poglądów. To nie jest tak, że ktoś może wiedzieć, a ktoś może nie wiedzieć. To jest kwestia edukacji. I nie śmiej się. Stary, nie śmiej się - kontynuował Trzaskowski, zwracając się do autora pytania.

Trzaskowski: Nabijają się, że mówię, że Ziemia płonie

- Ja to słyszę ciągle z prawej strony, że się nabijają, że ja mówię, że Ziemia płonie. itd. Dziwi mnie jedno - że twoje pokolenie może nie zdawać sobie z tego sprawy, że mamy do czynienia w tej chwili z katastrofą, która jest przed nami. To jest sprawa megapoważna - przekonywał.

Czytaj więcej Polityka Grzegorz Braun wykluczony z Konfederacji. Jest decyzja sądu partyjnego Sąd partyjny Konfederacji zadecydował o usunięciu europosła Grzegorza Brauna z tego ugrupowania. To pokłosie decyzji Brauna o starcie w wyborach prezydenckich w 2025 r.

Rafał Trzaskowski zarzucił pytającemu, że ten „nasłuchał się jakichś bzdur”. - C40 to jest organizacja, która nikomu nic nie może kazać - zaznaczył. Później przyznał, że nie słyszał o problemie, na który wskazywał uczestnik spotkania w Kętrzynie. Zadeklarował, że sprawdzi sprawę. Polityk wskazał też na problem nielegalnych składowisk odpadów i mówił, że sami samorządowcy nic nie mogą zrobić, ponieważ potrzebna jest inspekcja i interwencja rządu. Dodał, że prezydent może zaproponować program czyszczenia Polski z tego typu niebezpiecznych miejsc.

Wybory prezydenckie 2025

Chęć startu w wyborach prezydenckich zadeklarowali dotąd Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), Katarzyna Cichos, Szymon Hołownia (Polska 2050), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Karol Nawrocki (popierany przez PiS), Romuald Starosielec, Piotr Szumlewicz, Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy) i Adrian Zandberg (Partia Razem). Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja 2025 r., ewentualna druga - 1 czerwca.