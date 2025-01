Sondaż ECFR: Prawie cały świat kocha Trumpa

Czytaj więcej Polityka Donald Trump planuje spotkanie z Władimirem Putinem. „To okropny bałagan” Prezydent-elekt USA Donald Trump powiedział, że spotkanie między nim a prezydentem Rosji Władimirem Putinem już jest organizowane. Nie podał jednak żadnej daty, kiedy mogłoby się ono odbyć.

Dla Europejczyków nie jest obojętne, czy wojna w Ukrainie zakończy się sprawiedliwym pokojem, czy nie

Europa, która uważa się za ojczyznę praw człowieka, nie może patrzeć na to spokojnie. W tym należy szukać powodu, dla którego aż 40 proc. pytanych w 11 krajach Unii uważa, że powrót Trumpa do władzy nie jest dobrą wiadomością. Tak sądzi aż 58 proc. Brytyjczyków, 50 proc. Koreańczyków i 46 proc. Szwajcarów.

Jednak nie chodzi tylko o wartości, ale także o równowagę władzy na świecie. W przeważającej części świata Moskwa jest postrzegana jako jedno z mocarstw, które przekreśla dominację Ameryki i powoduje, że wracamy do wielobiegunowego świata. Indie są demokracją. A jednak 61 proc. ich mieszkańców widzi w Rosji „sojusznika, który podziela takie same wartości i interesy”, a kolejne 18 proc. sądzi, że jest to „niezbędny partner”. W Chinach te wskaźniki wynoszą odpowiednio 39 i 48 proc. a w dalekiej Indonezji 18 i 53 proc. I nie jest to sympatia do Kremla, która szybko wygaśnie. Przeciwnie, 71 proc. Hindusów, 63 proc. Saudyjczyków czy 47 proc. Brazylijczyków jest przekonanych, że „wpływy Rosji będą rosły”. Wśród samych Rosjan pod taką opinią podpisuje się 68 proc. pytanych: znak nacjonalistycznej gorączki, jaką rozpalił w tym kraju Putin.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Trump chyba jednak nie porzuci Ukrainy Pierwsze elementy planu pokojowego nowego prezydenta pokazują, że nie zamierza on spełnić warunków Władimira Putina.

Blisko połowa Amerykanów uważa, że to Chiny będą pierwszą potęgą w XXI wieku

Podejście do Trumpa na świecie jest dość ściśle skorelowane z wiarą w to, że Ameryka faktycznie „znów będzie wielka”. W Europie niewielu jest o tym przekonanych. Gdy pada pytanie o to, czy w nadchodzącej dekadzie Stany staną się bardziej wpływowe na świecie, twierdząco odpowiada jedynie 29 proc. Brytyjczyków, 38 proc. Szwajcarów i 43 proc. mieszkańców 11 badanych państw UE. Wśród Rosjan taką ocenę deklaruje 22 proc. badanych: to zapewne pochodna nienawiści do Waszyngtonu, sojusznika Ukrainy. Ale aż 72 proc. obywateli RPA - być może wiedzionych sympatią do Trumpa - uważa, że Ameryka znajduje się na fali wznoszącej. Taki sam jest tu udział Hindusów, a w przypadku Brazylijczyków jest to niewiele mniej (70 proc.).