„Kto wydał polecenie by pierwszy raz w historii IPN potraktować Instytut jako partyjny biuletyn kandydata na prezydenta” - pytał wówczas europoseł KO Krzysztof Brejza. Pojawiły się również wątpliwości czy Nawrocki nie będzie przy okazji wykonywania obowiązków prezesa IPN promował swojej kandydatury.



W ostatnich dniach Nawrocki tłumaczył się z tego, że na spotkanie z przedsiębiorcami w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie, na którym pojawił się jako kandydat na prezydenta, przyjechał służbową limuzyną należącą do IPN. - Wśród wielu obowiązków, które wykonywałem w ramach Instytutu Pamięci Narodowej, zatrzymałem się zupełnie niedaleko od jednej z naszych siedzib, czyli Centralnego Przystanku Historia. Wyszedłem, wykonałem zadania, spotkałem się z przedsiębiorcami, po czym wróciłem do pracy w IPN - tłumaczył się Nawrocki.

Karol Nawrocki - kandydat na prezydenta popierany przez PIS Foto: PAP

Jednocześnie prezes IPN zapowiedział, że po oficjalnym starcie kampanii wyborczej pójdzie na bezpłatny urlop. W sobotę rzeczniczka kandydata Emilia Wierzbicki sprecyzowała, że stanie się to 15 stycznia. - Liczymy na to, że taką samą drogę wybiorą jego kontrkandydaci w wyborach – dodała. W odróżnieniu od Nawrockiego jego rywale – jak np. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, marszałek Sejmu Szymon Hołownia czy wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, pełnią funkcje polityczne, a na swoich stanowiskach znaleźli się w wyniku wyborów powszechnych. Bezpłatny urlop Nawrockiego oznacza, że po kampanii wyborczej – w sytuacji, gdy nie zostanie prezydentem RP – wróci do pełnienia obowiązków prezesa IPN.



Sondaż: 6 na 10 badanych powyżej 50. roku życia uważa, że Karol Nawrocki powinien zrezygnować z funkcji prezesa IPN

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy – ich zdaniem – Karol Nawrocki powinien zrezygnować ze stanowiska prezesa IPN w związku ze startem w wyborach.