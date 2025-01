Polityczne Michałki: Polityka ugrzęzła na początku roku. Konfederacja powalczy o elektorat na wsi

Nowy sezon w polityce rozpoczął się zarówno od kontynuacji sprawy PKW, jak i pojawienia się nowych wątków.

Nowy sondaż CBOS: PiS dogania KO

Autorzy podcastu zaczęli rozmowę od najnowszego badania CBOS, gdzie PiS i KO zrównują się poparciem. Trudno uznać to za dobrą wiadomość dla koalicji rządzącej. Nowy rok rozpoczął się bez większych nowych impulsów czy sygnałów ze strony koalicji, rząd nadal np. nie powołał też rzecznika. – Tusk przywykł do komunikowania się na Twitterze, ale czy to wystarczy? – pytał w odcinku Michał Kolanko.

Awantura o Netanjahu i dyplomatyczny chaos

Kolejny temat to kontrowersje wokół możliwości przyjazdu premiera Izraela Benjamina Netanjahu na uroczystości obchodów rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. Najpierw prezydent Andrzej Duda zaapelował do rządu o zagwarantowanie bezpieczeństwa izraelskiemu premierowi, później rząd Tuska podjął decyzję o tym, że delegacja najwyższych przedstawicieli z Izraela będzie mogła w sposób wolny i bezpieczny przyjechać do Auschwitz.