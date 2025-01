Donald Tusk pyta Jarosława Kaczyńskiego o Karola Nawrockiego: Nie wstyd panu?

Nawrockiego mówił w Polsat News, że nie widzi Ukrainy ani w UE, ani w NATO, dopóki Kijów nie rozliczy się ze zbrodni wołyńskiej.

Donald Tusk pyta Jarosława Kaczyńskiego: Który prezydent najmocniej wspierał Ukrainę w kwestii wejścia do NATO?

„Prezesie Kaczyński, pański kandydat Karol Nawrocki stwierdził, że nie widzi dla Ukrainy miejsca w NATO. Pamięta Pan jeszcze, który prezydent najmocniej wspierał Ukrainę w tej kwestii? A który jest najbardziej przeciwny? Nie wstyd Panu?” - skomentował te słowa Donald Tusk.



Za wejściem Ukrainy do NATO jednoznacznie opowiadał się m.in. prezydent Andrzej Duda. Możliwość wejścia Ukrainy do NATO była jednym z pretekstów do ataku na Ukrainę przez Władimira Putina.



Karol Nawrocki skrytykowany przez Rafała Trzaskowskiego

Wcześniej do sprawy odniósł się też kandydat KO na prezydenta, Rafał Trzaskowski. - Najważniejsze jest to, że do tej pory wydawało się, iż w sprawach fundamentalnych, jeśli chodzi o rację stanu, jest jakieś elementarne porozumienie między PiS a opozycją. Rząd PiS i prezydent Andrzej Duda wspierali europejskie aspiracje Ukrainy i to, żeby stała się jak najszybciej członkiem NATO. Pan Nawrocki temu przeczy – zauważył.