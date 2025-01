Uszkodzenie kabla Estlink2 pokazuje powagę sytuacji. Tego typu incydentów jest coraz więcej.

Rzeczywiście, widać, że te działania nabierają tempa. Pan premier wykonał już pierwszy krok, spotykając się z przywódcami krajów skandynawskich i proponując rozwiązania związane z projektem „Bezpieczny Bałtyk”. Myślę, że to wpisuje się w oczekiwania Europy, aby Polska wnosiła nowe propozycje i inicjatywy. Warto jednak pamiętać, że prezydencja to także narzędzie techniczne. Polega na kierowaniu pracami Rady, co oznacza, że nasi ministrowie odpowiadają za projektowanie agend spotkań, organizowanie posiedzeń oraz – gdy sytuacja tego wymaga – zwoływanie dodatkowych narad.



Czy podczas podróży do różnych stolic usłyszała pani coś szczególnego, co może nie było dotąd szeroko omawiane w polskiej przestrzeni publicznej, a co mogłoby mieć znaczenie?

Pojawia się wiele pytań o gospodarkę, szczególnie w kontekście wniosków z raportów Mario Draghiego i Enrico Letty. Jednym z naszych założeń na prezydencję jest dopilnowanie, aby te raporty – zwłaszcza alarmujący raport Draghiego o braku konkurencyjności Unii – nie zostały pominięte. Ten temat z pewnością pojawi się podczas polskiej prezydencji i będzie przedmiotem rozmów. Poruszane są również kwestie nowego unijnego budżetu – to pytanie, które padało w większości stolic. Innym istotnym tematem jest rozszerzenie UE. Na spotkaniu sekretarzy stanu z całej Unii, podczas którego prezentowałam priorytety polskiej prezydencji, niemal każdy poruszał ten temat. W zależności od miejsca w Unii pytania o rozszerzenie dotyczą różnych państw – jedni pytają o Ukrainę, inni o państwa Bałkanów Zachodnich. My mamy jasne stanowisko: rozszerzenie tak, ale w oparciu o zasadę merit-based, czyli rzetelnej współpracy i konkretnych, zapisanych kroków. Oczywiście jesteśmy największym adwokatem Ukrainy i chcielibyśmy, aby rozmowy postępowały szybko. Jednocześnie podkreślamy, że jako prezydencja będziemy podchodzić do każdego kraju kandydującego w sposób równy i obiektywny.

Często słyszymy od naszych partnerów: „Dobrze, że wróciliście na właściwą drogę”

Czy możemy się spodziewać przełomowych decyzji w sprawie Ukrainy?

Założeniem jest otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego w rozmowach akcesyjnych. To pierwszy cel. Drugim kluczowym założeniem jest utrzymanie ciągłości pomocy wysyłanej do Ukrainy. To duże wyzwanie dla polskiej prezydencji – nie tylko organizacyjne, ale też polityczne. Ważne jest, aby podtrzymać ducha solidarności i chęć niesienia pomocy Ukrainie ze strony całej Unii.

A co z geopolityką? Donald Trump to dzisiaj w pewnym sensie „słoń w pokoju”, tymczasem za kilkanaście dni rozpocznie swoje urzędowanie.

Oczywiście polityka zagraniczna to domena HighRepa (Wysokiej Przedstawiciel), ale prezydencja również ma swoje zadania. Ponieważ prezydent Trump często porusza temat taryf, to jesteśmy gotowi i jeżeli po jego inauguracji zajdzie taka potrzeba, zwołamy dodatkowe posiedzenia Rady poświęcone polityce handlowej. To właśnie jedna z ról prezydencji: reagowanie na bieżące wyzwania i organizowanie spotkań, aby wspólnie podejmować decyzje. Polityka handlowa pozostaje w gestii Rady, więc tutaj nasza odpowiedzialność jest jasna.