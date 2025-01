Inauguracja prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej bez Andrzeja Dudy

Prezydenta Andrzeja Dudę podczas uroczystości będzie reprezentować doradca.

Taką informację przekazała szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka.



„Pan Prezydent będzie reprezentowany przez Pana Doradcę Wojciecha Gerwela - eksperta z zakresu polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. Po wysłaniu zaproszenia nie było żadnego kontaktu z KPRM czy MSZ w tej sprawie” - takiej treści wiadomość otrzymał dziennikarz TVN24. "Można z tego wnioskować, że dla organizatorów nie było to istotne wydarzenie" - oceniła Małgorzata Paprocka.

Orędzie noworoczne prezydenta. Andrzej Duda uderza w rząd

To kolejny w ciągu roku rządów Koalicji 15 października zgrzyt w stosunkach z Pałacem Prezydenckim. Zaledwie kilka dni temu w orędziu noworocznym Andrzej Duda zarzucił obecnej władzy, że skupiła się na pogłębianiu podziałów i wzmacnianiu konfliktów, doprowadzono do chaosu w wymiarze sprawiedliwości i braku bezpieczeństwa prawnego Polaków, a tym samym do osłabienia polskiej demokracji.