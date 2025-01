Najpierw Armenia, teraz Azerbejdżan. Jak Rosja traci wpływy na Kaukazie

Problemy Rosjan na Kaukazie Południowym nasiliły się we wrześniu 2023 roku, gdy Azerbejdżan postanowił ostatecznie w sposób militarny odbić Górski Karabach z rąk wpieranych od lat przez Armenię sił. Rosyjskie wojska pokojowe, które miały gwarantować zawieszenie broni na mocy podpisanego rozejmu po wojnie w 2020 roku, najpierw „przeoczyły”, jak Azerbejdżan zablokował jedyną drogę z Górskiego Karabachu do Armenii, a później i całkowicie zajął region (który w świetle prawa między narodowego należał do Azerbejdżanu). W konsekwencji musiało uciekać stamtąd ponad 100 tys. Ormian.

To mocno zmieniło nastawienie Erywania do Moskwy. Kraj zamroził swoje członkostwo w skupionej wokół Rosji Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, wyprosił też rosyjskich pograniczników z lotniska w Erywaniu. Pod dużym znakiem zapytania pozostaje przyszłość rosyjskiej obecności na granicach z Turcją i Iranem, ale też 102. bazy wojskowej stacjonującej w Giumri.

Azerbejdżan, który ma największą gospodarkę na Kaukazie, jest w znacznie mniejszym stopniu uzależniony od Rosji. Alijew jest sojusznikiem strategicznym Turcji, od wielu lat wspieranym militarnie i politycznie przez Ankarę. Władze w Baku dostarczają lwią część swojej ropy (ale też gazu) do UE (przede wszystkim Włoch, Niemiec czy Hiszpanii) poprzez Turcję. Już znikome ilości ropy trafiają do portu w Noworosyjsku. To objętej sankcjami Rosji zależy na tym, by nie stracić dostaw ropy do Azerbejdżanu, która trafia do tamtejszych rafinerii i pozwala władzom Baku na większy eksport własnego surowca za granicę. Moskwie od miesięcy zależało na zwiększeniu tych dostaw, ale zestrzelony samolot może pokrzyżować te plany.

Rosja nie może liczyć na szybkie ocieplenie relacji z Gruzją. I nie chodzi o zwrot okupowanych Abchazji i Ostii Południowej. Rządzące Gruzińskie Marzenie wstrzymało integrację z UE, ale zacieśniało w ostatnich latach współpracę z Chinami, Turcją, ale też Azerbejdżanem. Dość powiedzieć, że to Alijew dzisiaj zaopatruje Gruzinów w ropę i gaz.