Morawiecki i wypłacie pieniędzy dla PiS. Grozi Trybunałem Stanu dla członka rządu Tuska

Poniedziałkową decyzję PKW skomentował były premier Mateusz Morawiecki (PiS). - To nie jest dobra wiadomość do Tuska, ale dobra dla Polski. Traktowanie głównej partii opozycyjnej w taki sposób, jak robi to obecny rząd nie tylko prowadzi donikąd, ale też do zapaści demokracji i niszczy normalne mechanizmy konkurencji politycznej – mówił na antenie Polsat News.

Zdaniem byłego szefa rządu ministra finansów Andrzeja Domańskiego „czeka Trybunał Stanu”, jeżeli nie wypłaci pieniędzy PiS-owi. - Wobec niego i tych, co będą stosowali obstrukcję trzeba będzie zastosować normalne przepisy z artykułu 231, czyli takie, za które urzędnicy muszą odpowiedzieć, jak łamią prawo - stwierdził.

- Pieniądze się znajdą, a ponadto znajdzie się sprawiedliwość. Ani Donald Tusk ani minister finansów nie mają tutaj żadnego ruchu – mówił Morawiecki.