Nowy sondaż partyjny. Remis na najwyższym stopniu podium

Na Koalicję Obywatelską chciałoby oddać głos 29 proc. pytanych. Taki sam odsetek respondentów zadeklarował, że przy urnie wyborczej wskazałoby na Prawo i Sprawiedliwość.



Reklama

Sondaż partyjny. Konfederacja wciąż wyprzedza Trzecią Drogę

Trzecie miejsce zajęła Konfederacja, którą poparłoby 15 proc. ankietowanych.



Poza podium uplasowała się Trzecia Droga, koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego, któremu przewodzi Władysław Kosiniak-Kamysz.



To kolejny sondaż, w którym ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka wyprzedziło Trzecią Drogę. Z jednego z ostatnich badań, przeprowadzonych przez firmę badawczą Opinia24 dla RMF FM, wynikało, że w porównaniu z wynikiem wyborów z października 2023, niemal podwoił się odsetek głosujących na to ugrupowanie. We wspomnianym sondażu Konfederacja uzyskała poparcie 14,2 proc. głosujących, a w wyborach - 7,16 proc. Wynik w sondażu IPSOS dla TVP info i 19:30 jest dla niej jeszcze korzystniejszy.



Dalsze miejsca zajęły partie reprezentujące lewą stronę sceny politycznej. Nową Lewicę wsparłoby swoim głosem 6 proc. badanych, a Razem – 3 proc.