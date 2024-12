Orbán pytany o sprawę Romanowskiego. "O co wam chodzi?"

Czytaj więcej Przestępczość "Uznajemy to za akt nieprzyjazny". Sikorski zapowiada "decyzje" w odpowiedzi Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował na platformie X, że decyzję rządu Viktora Orbána o przyznaniu azylu poszukiwanemu przez polskie służby byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu Polska traktuje jako "akt nieprzyjazny". Sikorski poinformował, że w piątek rząd ogłosi decyzje w odpowiedzi na ten krok.

Ochrona międzynarodowa dla Marcina Romanowskiego

Wcześniej o tym, że „rząd Węgier uwzględnił wniosek posła Romanowskiego o ochronę międzynarodową” poinformował adwokat Romanowskiego Bartosz Lewandowski. Jak napisał, "Marcin Romanowski zwrócił się do organów węgierskich o ochronę w związku z politycznie motywowanymi działaniami ze strony służb i Prokuratury Krajowej, co skutkowało m. in. bezprawnym pozbawieniem go wolności i naruszeniem prawa międzynarodowego" - napisał obrońca Romanowskiego. "Dodatkowo przyczyną udzielenia ochrony była bezpośrednia ingerencja i wpływ polityków obecnej większości rządzącej w Polsce na prowadzone śledztwo".

Zarzuty wobec Marcina Romanowskiego

Prokuratura Krajowa zarzuca byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu. Przestępstwa te miały polegać m.in. "na wskazywaniu podległym pracownikom podmiotów, które powinny wygrać konkursy na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości".

Polityk miał też zlecać poprawę błędnych ofert przed ich zgłoszeniem oraz dopuszczać do udzielenia dotacji podmiotom, które nie spełniały wymogów formalnych i materialnych. Zarzuty wobec Romanowskiego dotyczą również "przywłaszczenia powierzonego podejrzanemu mienia w postaci pieniędzy w łącznej kwocie ponad 107 milionów złotych oraz usiłowania przywłaszczenia pieniędzy w kwocie ponad 58 milionów złotych".