Donald Tusk mówi o likwidacji CBA

Tusk zapowiedział też przyjęcie przez rząd projektu ustawy likwidującej CBA. - Nikt z nas nie miał wątpliwości, że to, co działo się z tą służbą przez ostatnie lata, było drwiną z misji, do jakiej powołana została ta służba wtedy, kiedy powstawała. Te lata pokazały, że poprzednicy używali bezwzględnie różnych metod do walki politycznej, metod, w których także udział brały służby państwowe. Wszyscy w Polsce mieli coraz bardziej przygnębiające wrażenie, że instytucja powołana do walki z korupcją kryła władzę i raczej zajmowała się opozycją - stwierdził premier.



- Ideą powstania CBA było coś odwrotnego. Usytuowanie CBA miało zagwarantować, że ta służba będzie przede wszystkim patrzyła władzy na ręce – przypomniał Tusk.



- Została zdeprawowana przez naszych poprzedników. Pracowaliśmy długo nad zmianami, które zlikwidują zło, jakie się rozpleniło w tej instytucji, a jednocześnie państwo będzie skuteczniejsze w ściganiu korupcji i przede wszystkim służby odpowiedzialne za ściganie korupcji będą skoncentrowane na tym, którzy władze wykonują, a nie opozycji – podsumował premier.