Wspólnik biznesowy Muska szefem NASA? Jared Isaacman ma znów wysłać Amerykanów na Księżyc

Isaacman, dyrektor generalny firmy Shift4 Payments, zajmującej się przetwarzaniem płatności, prowadzi program Polaris, który wykorzystuje pojazdy SpaceX do realizacji prywatnych misji kosmicznych. Sam dwukrotnie poleciał nimi w kosmos, w ramach prywatnych misji organizowanych przez jego program Polaris. Współpracuje z Elonem Muskiem, wydając setki milionów dolarów jako kluczowy klient rodzącego się prywatnego biznesu SpaceX.

„Jared poprowadzi misję NASA mającą na celu przyspieszenie odkryć i inspirowanie nas, torując drogę przełomowym postępom w nauce, technologii i eksploracji kosmosu” – oznajmił Trump w poście na swojej platformie społecznościowej Truth.

"Pasja Jareda do kosmosu, doświadczenie astronauty i poświęcenie w przesuwaniu granic eksploracji, odkrywaniu tajemnic wszechświata i rozwijaniu nowej gospodarki kosmicznej sprawiają, że jest on idealnym kandydatem do przewodzenia NASA w nowej, śmiałej erze"- zachwala swojego kandydata Trump.



Rola Isaacmana: Amerykanie mają wrócić na Księżyc

Jeśli zostanie zatwierdzony przez Senat, Isaacman, który nie ma żadnego doświadczenia rządowego ani politycznego, będzie nadzorował budżet Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej wynoszący około 25 miliardów dolarów.