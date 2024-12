Po roku od wycofania się z działalności publicznej z powodu choroby nowotworowej i związanego z nią leczenia Zbigniew Ziobro, poseł Suwerennej Polski i były minister sprawiedliwości, wrócił do polityki. We wtorek przybył na posiedzenie komisji regulaminowej opiniującej wniosek o jego zatrzymanie i doprowadzenie przed komisję śledczą ds. Pegasusa, która wyraziła na to zgodę. Będzie to możliwe, o ile Sejm uchyli mu immunitet (a później sąd wyda nakaz). Rzecz w tym, że Ziobro niespodziewanie we wtorek okazał zwolnienie lekarskie, które może obalić argument o konieczności jego doprowadzenia. Nosi datę od 31 października do 6 listopada i zostało wystawione przez polskiego lekarza.

Czytaj więcej Polityka Zbigniew Ziobro wrócił po długiej nieobecności. „Donald Tusk jest przestępcą” Stała się rzecz niezwykle smutna i niosąca daleko idące konsekwencje dla państwa polskiego i praworządności. Chodzi o bezprawny zamach na urząd Prokuratora Krajowego, który 12 stycznia został zrealizowany rękami pana ministra (Adama) Bodnara i pana premiera Donalda Tuska - mówił przed kancelarią premiera były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. - Mówię bez wahania, że pan premier Donald Tusk jest przestępcą - dodał. Ziobro był też pytany o stan zdrowia i powrót do życia publicznego oraz o to, czy pojawi się przed sejmową komisją ds. podsłuchów.

– Zwolnienie lekarskie obejmujące dzień 4 listopada absolutnie podważa wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Ziobrze. Czyni go wręcz bezpodstawnym – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” poseł Marcin Warchoł, pełnomocnik byłego ministra.

Nieoczekiwanie teraz okazało się, że Ziobro posiada L4 na dzień 4 listopada, kiedy nie stawił się na komisję ds. Pegasusa i został za to ukarany

Zbigniew Ziobro dotąd był czterokrotnie wzywany przed komisję ds. Pegasusa. Dwukrotnie przysyłał L4 i zaświadczenia od biegłego – te nieobecności uznano za usprawiedliwione. Za trzecie niestawiennictwo sąd wymierzył mu 2 tys. zł kary, za nieobecność na ostatnim posiedzeniu (4 listopada) – 3 tys. zł. Potraktowano je jako nieusprawiedliwione. Nieoczekiwanie we wtorek okazało się, że Ziobro posiada jednak zaświadczenie na ten dzień. Poseł Marcin Warchoł to zwolnienie przekazał szefowi komisji regulaminowej.

– Ja tego zwolnienia nie widziałam, nic o nim nie wiem, do nas nie wpłynęło – mówi „Rzeczpospolitej” szefowa komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka (PSL–TD). – Kto jak kto, ale były minister sprawiedliwości, jeśli chciałby się skutecznie usprawiedliwić, to doskonale wie, jak to uczynić – dodaje. I uważa, że nie ma mowy o wycofaniu wniosku o nakaz doprowadzenia.