Norwegia. Rewolucja w prawie aborcyjnym po "spokojnej i merytorycznej" debacie

- To historyczny dzień. Pomagamy zabezpieczyć i wzmocnić jedno z najbardziej podstawowych praw w równym społeczeństwie: prawo do samostanowienia o aborcji. Już czas – powiedział wiceprzewodniczący Sosialistisk Venstreparti (SV) Marian Hussein. Dodał, że w wielu krajach walka o prawo kobiet do samostanowienia o aborcji zmierza w złym kierunku. - Dlatego Norwegia musi przejąć inicjatywę we wzmacnianiu podstawowych praw człowieka. Powinniśmy walczyć nie tylko w imieniu Norwegów, ale także kobiet na całym świecie- powiedział.



- Mamy nowoczesne prawo aborcyjne dostosowane do czasów, w których żyjemy. Prawie 50 lat temu ustawa aborcyjna została uchwalona większością jednego głosu. Dziś jest historyczny dzień, w którym głosowała znacznie większa większość - powiedział minister zdrowia i opieki Jan Christian Vestre.

Nowe komisje. Większość będą w nich stanowić kobiety

Obecnie kobiety w Norwegii mogą dokonać aborcji po 12. tygodniu, ale tylko za zgodą komisji lekarskiej składającej się z dwóch lekarzy, jednego mężczyzny i jednej kobiety. Odmowy zdarzają się niezwykle rzadko. Według nowych przepisów, dotychczasowe komisje zostaną zlikwidowane. W nowych komisjach większość będą stanowić kobiety, a jednym z członków będzie osoba z wykształceniem prawniczym.

Dozwolona będzie aborcja po 18 tygodniu ciąży, ale zdrowie płodu nie będzie jedynym powodem do jej przeprowadzenia. Decyzje będą zależne od wpływu tych warunków na ciążę, poród i życie dziecka.

Utrzymane zostaje prawo lekarza do odmowy aborcji ze względu na przekonania.