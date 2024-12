Donald Trump planuje usunąć szefa FBI. Nowy dyrektor chce „szukać spiskowców”

Jak informuje agencja Associated Press, Patel od lat jest lojalnym sojusznikiem Trumpa. Sygnalizował w wywiadach i publicznych oświadczeniach, że chce obalić FBI i radykalnie zmienić jego misję. Wzywał do drastycznego ograniczenia uprawnień agencji, a także do ścigania urzędników rządowych, którzy ujawniają informacje dziennikarzom.

Muzeum „głębokiego państwa” w siedzibie FBI

W wywiadzie udzielonym „Shawn Ryan Show” Patel obiecał oddzielić działalność wywiadowczą FBI od reszty zadań i zapowiedział, że zamknie siedzibę biura przy Pennsylvania Avenue w Waszyngtonie. Następnego dnia ponownie otworzy go jako muzeum „głębokiego państwa”.

– Zabrałbym siedem tysięcy pracowników, którzy pracują w tym budynku, i wysłałbym ich przez Amerykę, aby ścigali przestępców — dodał.

Z kolei w innym wywiadzie powiedział, że on i jego współpracownicy „pójdą i znajdą spiskowców nie tylko w rządzie, ale także w mediach”.

– Będziemy ścigać ludzi w mediach, którzy kłamali na temat obywateli amerykańskich, którzy pomogli Joe Bidenowi sfałszować wybory prezydenckie – powiedział Patel, odnosząc się do wyborów prezydenckich w 2020 r.