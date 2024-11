Karol Nawrocki: Pamięć mam doskonałą, odnoszącą się do Polski i Polaków w XX wieku

Prezesa IPN spytano też o to, czy o poparciu PiS w wyborach prezydenckich dowiedział się od Jarosława Kaczyńskiego w piątek ok. 13 (mówił o tym Przemysław Czarnek). - Nie pamiętam czy był to piątek 13:15. Pamięć mam doskonałą, odnoszącą się do Polski i Polaków w XX wieku i do kalendarium historycznego, i historycznej wyobraźni, która buduje także potencjał analizowania przyszłości. Natomiast szczegóły dotyczące godziny i dnia nie zapadły w moją pamięć - odparł. Na pytanie czy dowiedział się o tym od prezesa Kaczyńskiego Nawrocki już nie odpowiedział.



Konferencja prasowa w IPN została zorganizowana w związku z deklaracją jaka padła na konferencji prasowej szefa MSZ Radosława Sikorskiego i szefa ukraińskiej dyplomacji, Andrija Sybihy. Po rozmowach z Sybihą Sikorski poinformował, że nie ma przeszkód, by strona Polska rozpoczęła ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej na Ukrainie. Nawrocki zadeklarował, że IPN – po uzyskaniu zgody – jest gotów rozpocząć ekshumacje na Wołyniu w ciągu 24 godzin.