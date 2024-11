- Wczoraj gruchnęła wieść, że (Karol) Nawrocki (prezes IPN – red.) już jest namaszczony, już jest kandydatem, za chwilę ktoś to dementował (chodzi o wypowiedź Rafała Bochenka, rzecznika PiS – red.) - zauważył Hołownia. - To jest kabaret a nie wybór kandydata na prezydenta. Jak się nie potraficie wyjaić z kandydatem to się może nie bierzcie za wybór - dodał.

- W weekend nie będę siedział przed telewizorem z wypiekami na twarzy – zapewnił Hołownia. W sobotę wyniki prawyborów prezydenckich ogłosi Koalicja Obywatelska, w niedzielę swojego kandydata ma oficjalnie przedstawić PiS.

Szymon Hołownia ostrzega przed skutkami wygrania wyborów prezydenckich przez kandydatów KO i PiS

- Potrzebujemy niezależnego prezydenta, który będzie stabilizował sytuacją w Polsce, a nie będzie graczem jednej z drużyn – mówił też marszałek Sejmu.



- Jeśli dziś wygra prezydent z PiS, to to co nas czeka przed wyborami w 2027 roku jest czymś, co trudno mi sobie wyobrazić. To napięcie polaryzacyjne, tę walkę wewnętrzną. Jeśli wygra kandydat z Platformy, to będzie w 2027 roku odwrócenie wahadła polaryzacyjnego i wygra PiS, nie daj Boże z Konfederacją, i co wtedy zrobimy? - pytał retorycznie Hołownia.