Ostatecznie pozytywne decyzje zapadły w środę wieczorem, a towarzyszyło temu podpisanie ogólnikowej deklaracji o współpracy między głównymi grupami proeuropejskimi, które już zresztą w lipcu poparły Ursulę von der Leyen na przewodniczącą KE: chadekami, socjalistami i liberałami. Zwyciężyło przekonanie, że w sytuacji, gdy Donald Trump wygrał wybory w USA, a za wschodnią granicą eskaluje wojna, UE musi działać normalnie, a nie pogrążać się w partyjnych kłótniach.

Spór w Parlamencie Europejskim między lewicą a chadekami

A w nich chodziło przede wszystkim o to, na ile europejskie centrum powinno układać się ze skrajną prawicą. Zdaniem lewicy należałoby symbolicznie odrzucić Olivéra Várhelyiego, kandydata Viktora Orbána, oraz odebrać włoskiemu kandydatowi, którym jest Raffaele Fitto, tytuł wiceprzewodniczącego wykonawczego KE. Nikt oczywiście nie kwestionuje prawa Węgier i Włoch do wysłania do Brukseli swoich komisarzy, chodziło jednak o to, żeby Orbánowi utrudnić życie, a Meloni pokazać, że skoro ani ona sama, ani jej partyjni koledzy nie poparli von der Leyen w lipcu, to Włochy nie powinny dostawać prezentu w postaci funkcji wiceprzewodniczącego.

Optyka samej von der Leyen i jej rodzimej Europejskiej Partii Ludowej jest jednak inna. Niemiecka przewodnicząca potrzebuje wsparcia tak dużego kraju jak Włochy dla sprawnego zarządzania KE przez najbliższe pięć lat. A Manfred Weber, lider EPL, uważa, że opłaca mu się flirtowanie nie tylko z bardziej umiarkowanymi Europejskimi Konserwatystami i Reformatorami (do których należą Bracia Włosi i PiS), ale także z grupami bardziej skrajnymi, jak Patrioci dla Europy (to m.in. węgierski Fidesz, francuskie Zjednoczenie Narodowe czy holenderska Partia Wolności) czy Europą Suwerennych Narodów (to m.in. niemiecka AfD).

I tego tak naprawę obawiają się europejskie lewica i centrum: że europejski nurt skręca wyraźnie w prawo. Stąd rozpaczliwa próba szantażu pod adresem chadeków: jeśli wolicie Orbána i Meloni, to idźcie dalej bez nas. Próba w zasadzie nieudana, bo Várhelyi będzie komisarzem, Fitto będzie wiceprzewodniczącym KE, a uzyskana deklaracja o współpracy do niczego chadeków nie zmusza.

Parlament Europejski. Chadecy bliżej skrajnej prawicy

EPL dała już w ostatnich miesiącach próbkę swoich umizgów pod adresem skrajnej prawicy, gdy korzystała z jej poparcia w głosowaniach nad finansowaniem infrastruktury granicznej (w praktyce budowania murów przed imigrantami) z unijnego budżetu czy wspólnego obalenia prawa powstrzymującego proces wylesiania w UE.