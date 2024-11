Zdaniem KPRM, o zatrudnieniu doradcy zdecydowały jego kompetencje

Centrum Informacyjne Rządu wyjaśniało, że Bielowicki wspiera KPRM w zakresie „komunikacji rządowej w internecie i mediach społecznościowych”, a pełnienie funkcji doradcy nie oznacza, że doradza on premierowi w powszechnym znaczeniu tego słowa, bo jest to tylko „forma zaszeregowania”. Dodawało, że o zatrudnieniu zdecydowały kompetencje, bo Bielowicki „ukończył studia na dwóch wydziałach (ekonomii i filozofii) na University of Chicago, jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie”, a w środowisku PO działa od lat, m.in. uczestnicząc w kampaniach wyborczych.

Przed zatrudnieniem w KPRM, Pan Franciszek aktywnie uczestniczył w wielu kampaniach wyborczych, w szczególności w kampanii poprzedzającej zeszłoroczne wybory parlamentarnej, w tegorocznej kampanii samorządowej oraz do Parlamentu Europejskiego, a także w kampanii prezydenckiej z 2020 roku Centrum Informacyjne Rządu

Okazuje się, że nieoczekiwanie KPRM przestało korzystać z rzekomo cennych kompetencji Bielowickiego. CIR informuje nas, że był on zatrudniony na stanowisku doradcy premiera do 6 listopada. „Umowa o pracę została rozwiązana na mocy porozumienia stron z inicjatywy pana Bielowickiego. Nie jest on zatrudniony w KPRM w żadnej innej formie” – dodaje CIR.

O powodach odejścia doradcy CIR nie informuje, jednak na jego zatrudnieniu nie kończą się kontrowersje. W „Rzeczpospolitej” pisaliśmy, że zanim Franciszek Bielowicki dostał posadę w KPRM, jego firma Warsaw Memetica podpisała kilka umów z PO na m.in. prowadzenie portali społecznościowych.

Pod koniec września jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen podał z kolei w serwisie X, że spółka Tar Heel Capital Pathfinder powiązana z Grzegorzem Bielowickim podpisała umowę z Polskim Funduszem Rozwoju na 65 mln zł. „Co za przypadek!” – pisał Mentzen.