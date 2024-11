Dr Jacek Kucharczyk: PiS nie ma idealnego kandydata na prezydenta. Powodem podziały w partii

Gościem porannego programu Joanny Ćwiek-Śwideckiej był dr Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych. Ekspert mówił między innymi o wyborach prezydenckich, które odbędą się w 2025 roku.

Wybory prezydenckie w Polsce. Dr Jacek Kucharczyk: Na dziś Rafał Trzaskowski ma największą szansę na prezydenturę

- Jeżeli wierzyć sondażom, które licznie publikowały różne media w tym tygodniu, to największą szansę na prezydenturę ma Rafał Trzaskowski - stwierdził Kucharczyk. - Nie jest jednak na sto procent przesądzone, że to on zostanie kandydatem na prezydenta. Myślę natomiast, że w związku z tymi sondażami, to właśnie jego wskaże KO i to on jest na uprzywilejowanej pozycji startowej. Na dziś Trzaskowski ma największą szansę na prezydenturę - podkreślił ekspert.

Jak zauważył prezes Instytutu Spraw Publicznych, „nastroje społeczne nie są stałe”. - Jeśli popatrzymy na sondaże z ostatnich miesięcy i tygodni przed kampanią wyborczą na urząd prezydenta w 2015 roku, to okazuje się, że poparcie dla Bronisława Komorowskiego w ciągu dwóch ostatnich miesięcy przed wyborami bardzo mocno spadło - powiedział dr Jacek Kucharczyk. - To był efekt bardzo dobrej kampanii PiS, świeżości Andrzeja Dudy i pewnego wyczerpania się prezydentury Komorowskiego. Mam wrażenie, że żaden z tych czynników w tej chwili nie działa – te klocki są obecnie zupełnie inaczej poukładane - dodał. - Wszystko wskazuje na to, że nastroje społeczne idą w kierunku zmiany, jeśli chodzi o to, która z partii będzie miała swojego prezydenta. Kiedy poznamy kandydata PiS, te szanse staną się prawdopodobnie bardziej wyrównane. To będą bardzo emocjonujące wybory i kampania – do końca nie będziemy znali wyniku. Zakładam, że w II turze wynik będzie bardzo bliski, podobnie jak był bardzo bliski w wyborach w 2020 roku - zaznaczył ekspert.