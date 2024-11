Kim w czasie 4. Konferencji Dowódców Batalionów i Instruktorów Politycznych Koreańskiej Armii Ludowej wezwał do rozwoju sił nuklearnych „bez ograniczeń” i ukończenia przygotowań do wojny. To kolejna wypowiedź Kim Dzong Una z ostatnich miesięcy, w której mówi on przedstawicielom armii, że muszą być przygotowani na wojnę i wzywa do rozbudowy potencjału nuklearnego kraju.



Kim Dzong Un oskarża USA o budowanie NATO w Azji

O słowach Kim Dzong Una informuje północnokoreańska agencja informacyjna KCNA. Jak zauważa południowokoreańska agencja Yonhap Konferencję Dowódców Batalionów i Instruktorów Politycznych Koreańskiej Armii Ludowej zorganizowano w Korei Północnej po raz pierwszy od 10 lat.



W czasie Konferencji przywódca Korei Północnej wzywał przedstawicieli armii do skupienia się na ukończeniu przygotowań do wojny, zwracając szczególną uwagę na wzmocnienie sił nuklearnych, tak aby Korea Północna dysponowała odpowiednim potencjałem odstraszania i była w stanie przeprowadzić atak wyprzedzający w przypadku zagrożenia.



- Wzmocnimy siłę naszej samoobrony, skupimy się na siłach nuklearnych, bez ograniczeń, nieustannie i bez osiadania na laurach – mówił Kim Dzong Un.