- Pan Mentzen proponuje mi pojedynek na przymiotniki, kto jest bardziej niezależny. Mnie takie pojedynki nie interesują - dodał.

- Będzie kampania, będzie czas na debaty. Na pojedyncze pojedynki ja się z nikim raczej umawiał nie będę. To nie chodzi o to, byśmy dobrze wypadli w mediach, to jest poważna sprawa, wybór prezydenta – podsumował.



Dlaczego Szymon Hołownia ogłosił start w wyborach prezydenckich bez Władysława Kosiniaka-Kamysza? Jest wyjaśnienie

Marszałka Sejmu pytano też, dlaczego ogłosił start w wyborach prezydenckich sam, bez drugiego lidera Trzeciej Drogi, prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza.



- Kosiniak(-Kamysz) miał inne zajęcia w Redzikowie (13 listopada otwierano tam amerykańską bazę antyrakietową - red.), to nie było do wykonania ze względu na odległości – odparł (Hołownia start w wyborach prezydenckich ogłosił w Jędrzejowie). Marszałek Sejmu zapewnił, że przed ogłoszeniem startu w wyborach rozmawiał z Kosiniakiem-Kamyszem.