Sławomir Mentzen: Dzień wolny od pracy? Wigilia nie jest świętem, a dniem przed innym świętem

Posłowie zdecydowali w piątek, że projekt projekt Lewicy wprowadzający 24 grudnia dzień wolny od pracy, trafi do sejmowych komisji. Przed głosowaniem odbyła się dyskusja z udziałem przedstawicieli niemal wszystkich klubów.

Projekt przewiduje ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników, także zatrudnionych w placówkach handlowych. Obecnie – zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta – Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14.00. Zdaniem przedstawicieli branży handlowej, projekt Lewicy został przedstawiony zbyt późno, by uchwalać wolne już podczas tegorocznej Wigilii.

Na temat wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Wigilię wypowiedział się na antenie RMF FM poseł Konfederacji Sławomir Mentzen. - W tym roku najbliższym - nie. To zbyt późno, żeby przedsiębiorstwa mogły się do tego przestawić. Natomiast co w kolejnych latach - to trzeba się nad tym zastanowić. Być może można ten dzień uczynić wolnym w zamian za inny - powiedział.

Mentzen wskazał, że "Wigilia to nie jest święto, a dzień przed innym świętem". - Natomiast każdy ma prawo wziąć urlop akurat w ten jeden dzień. Wigilia do tej pory była dniem pracującym, jakoś wszyscy żyli. Być może rzeczywiście należy to zmienić, ale też niedobrze byłoby, gdyby tych dni wolnych było zbyt dużo - mówił.