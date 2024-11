Rafał Trzaskowski o prawyborach prezydenckich w KO: Radosław Sikorski? Przeciwnik jest jeden, to PiS

Premier Donald Tusk poinformował w sobotę, że jeszcze w listopadzie członkowie Koalicji Obywatelskiej zadecydują w głosowaniu, kto zostanie kandydatem na prezydenta. W prawyborach w KO wezmą udział Rafał Trzaskowski oraz Radosław Sikorski.

Do sprawy odniósł się podczas konferencji prasowej prezydent stolicy.

Rafał Trzaskowski: Wybory prezydenckie mają fundamentalne znacznie. Przeciwnikiem jest PiS

- Znacie moją determinację – mówiłem wielokrotnie, że się nie cofnę, że jestem gotowy, żeby stanąć w wyścigu o prezydenturę. Dla mnie najważniejsze są wybory prezydenckie. Przeciwnik jest jeden – to PiS. Te wybory mają fundamentalne znacznie dla nas wszystkich, jeżeli chodzi o to, żeby demokracja w Polsce się jak najlepiej rozwijała – powiedział Rafał Trzaskowski. - Mimo że mam takie poczucie, że od 2020 roku jestem kandydatem – że wziąłem na siebie pewne zobowiązania i mamy do wyrównania rachunek z PiS-em w imieniu naszych obywateli i obywatelek – to pojawił się kontrkandydat. Długo o tym myślałem i po wielu rozmowach uznałem, że najlepszą formułą będą prawybory. - dodał. - Chcemy udowodnić, że jesteśmy partią w pełni demokratyczną. Chcemy oddać głos naszym członkiniom i naszym członkom – całej KO – żeby ten mandat, który zostanie uzyskany, był jak najsilniejszy. Nasz kandydat musi mieć absolutną pewność, ze jesteśmy jak jedną pięść, że wszyscy w KO go wspierają. Prawdziwym pojedynkiem są wybory prezydenckie w przyszłym roku. W związku z tym zawnioskowałem, żeby wszyscy w KO mogli tę decyzję podjąć - zaznaczył prezydent stolicy.