Podcast „Pałac Prezydencki”: Mentzen, Matysiak, Siewiera – czy „trzecia siła” przełamie duopol w 2025?

Kluczowi wyborcy nie są zagospodarowani

Jak w rozmowie z Michałem Kolanko zauważa Piotr Trudnowski, w tych wyborach istnieje potencjał na wejście nowej, trzeciej siły ze względu na to, że kluczowa jego zdaniem grupa wyborców nie ma teraz swojego miejsca. – To wyborcy, którzy w 2010 wybrali Bronisława Komorowskiego, który był umiarkowanie konserwatywny. W 2015 przerzucili glosy najpierw na Pawła Kukiza, później w części na Andrzeja Dudę. W 2019 roku dali podwójne zwycięstwo PiSi. Wreszcie w 2023 roku od PiS się odwrócili, zagłosowali na Trzecią Drogę. To oni teraz stoją za emocja wokół budowy CPK czy rozwoju Polski – mówił Trudnowski. Jak podkreślił, to elektorat nawet na kilkanaście procent. – Kto go zagospodaruje? Dowiemy się dopiero za kilka miesięcy – podkreślał Trudnowski.

Globalna układanka i znaczenie wyborów w USA

Omawiana sytuacja globalna, w tym możliwy powrót Donalda Trumpa do władzy, wyzwania na Bliskim Wschodzie i niepewna przyszłość Ukrainy, stawiają przed kandydatami na prezydenta Polski nie lada zadanie. Trudnowski zwraca uwagę, że Polacy mogą szczególnie docenić kandydatów, którzy wykazują potencjał dyplomatyczny i będą gotowi umiejętnie reprezentować kraj na arenie międzynarodowej. Jak podkreśla: „Czasy wymagają od przyszłego prezydenta nie tylko charyzmy, ale też zdolności do współpracy z międzynarodowymi partnerami”.

W podcaście omawiane jest też znaczenie wtorkowych wyborów w USA. - Na pewno pewne rozdygotanie emocjonalne i społeczne czeka nas w przypadku zwycięstwa Donalda Trumpa,. To wywoła fale na całym Zachodzie, zarówno w emocjach społecznych, jak i w nastrojach elit. To najbardziej oczywisty czynnik. Z drugiej strony, sytuacja na Bliskim Wschodzie sprawia, że świat koncentruje się coraz bardziej na tamtejszych wydarzeniach, a znacznie mniej na tym, co dzieje się na Ukrainie. I jest to perspektywa niesprawiedliwego, wymuszonego pokoju grozi – z polskiej perspektywy – nową „Jałtą” dla Ukrainy – mówil Trudnowski – Jest to kontekst, który będzie absolutnie kluczową emocją polityczną w nadchodzących latach. Dziś staramy się przymykać oczy na te sprawy i ich nie roztrząsać, jednak sądzę, że już w momencie wyborów czynniki te okażą się znacznie bardziej istotne niż inne tematy, które dziś są na agendzie politycznej i którymi zajmują się partie, wybierając swoich kandydatów. Myślę, że decydujące będzie to, jaki potencjał dyplomatyczny mają poszczególni kandydaci, a nie to, jak surowo wypowiadają się na przykład o kwestiach imigracyjnych – dodal Trudnowski o globalnej sytuacji w przyszłym roku.