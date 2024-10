Jarosław Rzepa: Musimy wygrać wybory prezydenckie

A czy nie razi was zdjęcie krzyży w ratuszu przez Rafała Trzaskowskiego?

Razi, ale nie ze wszystkimi decyzjami musimy się zgadzać. Najważniejsza jest zmiana władzy. Mamy wiele obietnic wyborczych do zrealizowania i chcielibyśmy mieć partnera na Krakowskim Przedmieściu. Takiego, który czasami będzie patrzył nam na ręce, ale jednocześnie będzie można z nim prowadzić dialog.

Czy propozycja wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich nie obraża Polski 2050 i marszałka Szymona Hołowni?

My z Szymonem Hołownią umówiliśmy się, że będzie naszym kandydatem i się w żaden sposób z tego nie wycofujemy. Natomiast ta nasza propozycja jest trochę wyjściem do przodu. Myślę, że koledzy z Polski 2050 mogli być trochę zaskoczeni tym, chociaż nie wierzę, żeby prezes Władysław Kosiniak-Kamysz z marszałkiem Hołownią na ten temat nie rozmawiał.

Czy po wyborach Trzecia Droga się rozpadnie?

Trzecia Droga to był projekt na wybory parlamentarne, który okazał się skuteczny. Może on nie przetrwać z tego względu, że jednak jedna i druga strona cały czas musi do tej koalicji dokładać. My, zakładając odrębne kluby parlamentarne, poszliśmy swoimi drogami i chyba trochę zapomnieliśmy, że coś nas powinno bardziej jednoczyć. Dlatego musimy zadać sobie pytanie, czy nadal chcemy iść dalej. Ja uważam, że projekt TD nie jest jeszcze przekreślony.

PSL jest w rządzącej koalicji buntownikiem. Nie podobają się wam projekty dotyczące związków partnerskich czy aborcji.

Od początku było wiadomo, jakie mamy podejście do tych spraw. Nic nie ukrywaliśmy. Ale w naszym środowisku też widać zmianę poglądów. Rozmawiam dużo z wyborcami i widzę, że oczekują oni zmiany prawa. I pomimo naszych wewnętrznych przekonań, do niedawna również moich, nasz elektorat oczekuje czegoś innego. Ja taką zmianę już w swoim myśleniu przeprowadziłem, wielu moich kolegów też.