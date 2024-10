Wybory w USA: wojna gwiazd muzyki i biznesu

– Wyobraźcie sobie, jak nasze córki dorastają, widząc swoje możliwości bez ograniczeń […] Chcę świata, w którym nasze dzieci mają wolność wyboru, jeśli chodzi o ich ciało, świata, który nie jest podzielony […] – mówiła Beyoncé na wiecu, którego tematem była wolność wyboru. Jednocześnie podkreślano, że republikański kandydat Donald Trump zabrał kobietom prawo do aborcji, a tym samym ograniczył dostęp do opieki medycznej w przypadkach zagrożenia ciąży.

Przy tym Teksas to stan, w którym obowiązują jedne z najostrzejszych restrykcji dotyczących przerywania ciąży.

Michelle Obama przeciw Trumpowi

W sobotę natomiast do głosowania na Kamalę Harris zachęcała na wiecu wyborczym w Michigan Michelle Obama, jedna z najbardziej lubianych przez Amerykanów pierwszych dam Ameryki. – Jestem trochę zła, że panuje obojętność co do jego nieprzewidywalnego zachowania, wyraźnego spadku sprawności umysłowej, wyroku skazującego, tego, że znany jest z nadużyć seksualnych i z tego, że nie szanował swoich lokatorów – mówiła Michelle Obama.

„New York Times” zauważa, że plejada gwiazd włączających się w kampanię Kamali Harris złości Trumpa, który sam lubi się otaczać ludźmi sławnymi, oraz sprawia, że jego wyborcy czują się zazdrośni. „Demokraci wykorzystują celebrytów, żeby motywować swoich wyborców. Trump wykorzystuje nienawiść do celebrytów [którzy go nie popierają] do motywowania swoich zwolenników” – pisze lewicująca gazeta.

Elon Musk i Hulk Hogan po stronie Trumpa

Ale Donald Trump nie zostaje w tyle. Na jego wiecach pojawiają się gwiazdy Partii Republikańskiej, takie jak jego były przeciwnik w prawyborach Vivek Ramaswamy czy Tulsi Gabbard, która w 2020 r. startowała co prawda w demokratycznych prawyborach na prezydenta, ale teraz jest zagorzałą zwolenniczką Trumpa.

Najwięcej jednak uwagi przyciąga najbogatszy człowiek świata Elon Musk, który od kilku tygodni pojawia się na wiecach Donalda Trumpa. Był też jedną z około 20 prominentnych postaci, obok Hulka Hogana, byłego burmistrza Nowego Jorku Rudiego Giulianiego oraz trzymającej się do tej pory z dala od kampanii Melanii Trump, którzy w niedzielę wystąpili w słynnej hali Madison Square Garden na Manhattanie.