Podcast „Pałac Prezydencki”: Kulisy wyborów w 2020 r. Dlaczego Trzaskowski je przegrał?

W najnowszym odcinku podcastu Pałac Prezydencki, Michał Kolanko z „Rzeczpospolitej” rozmawia z Łukaszem Pawłowskim, prezesem pracowni badawczej OGB, który dzieli się szczegółami dotyczącymi kulis kampanii prezydenckiej 2020 oraz analizuje wyzwania i strategie przed zbliżającymi się wyborami w 2025 roku. Pawłowski przybliża słuchaczom przyczyny porażki Rafała Trzaskowskiego, demaskuje mity dotyczące kluczowych decyzji sztabowych oraz omawia trudności, z jakimi mierzą się główni kandydaci.

Dlaczego Trzaskowski przegrał? Mit Końskich

Na początku rozmowy Łukasz Pawłowski wraca do wydarzeń kampanii prezydenckiej 2020 roku i omawia kluczowe decyzje oraz ich wpływ na wynik wyborów. Jednym z fundamentalnych elementów, które jego zdaniem przyczyniły się do porażki Trzaskowskiego, była niezwykle wysoka motywacja elektoratu Andrzeja Dudy. - Andrzej Duda dostał rekordowe 10,5 miliona głosów, i to był efekt silnej motywacji elektoratu – stwierdził Pawłowski, sugerując, że większe znaczenie długoterminowe miały kwestie światopoglądowe na które stawiał sztab Dudy niż pojedyncze debaty. - Kandydaci wygrywają, jak dostają głosy, ale też jak nie mobilizują swoich przeciwników – podkreśla.

Pawłowski rozwiewa również mity dotyczące debaty w Końskich, w której Rafał Trzaskowski nie wziął udziału. - To jest mit. Kogo miałby przekonać Trzaskowski w trakcie tej debaty? Widzów ówczesnej TVP w której promowany był tylko Andrzej Duda? - mówi Pawłowski. - Nie było chyba nawet jakiejś dłuższej dyskusji, czy na tą debatę pójść. Było oczywiste, że na tą debatę pójść nie można było. Zastanawialiśmy się, co można zrobić innego – mówi o tamtych rozmowach w sztabie. W rozmowie też o drugim micie tamtej kampanii - że do porażki Trzaskowskiego przyczynił się Szymon Hołownia, a raczej rzekomy brak jego poparcia przed II turą. -