Radosław Sikorski o katastrofie smoleńskiej: To co robił Jarosław Kaczyński było odrażające

Szef MSZ: Używający katastrofy smoleńskiej do robienia brudnej polityki powinni być obłożeni infamią na wieki

- Używanie takiej tragedii, bólu rodzin, do robienia brudnej polityki jest czymś tak okropnym, tak wstrętnym, że ludzie, którzy to uprawiali powinni nie tylko być wyeliminowani z polityki, powinni być obłożeni infamią na wieki wieków – mówił o działaniach polityka PiS Sikorski.



- Miałem zaproszenie do samolotu prezydenckiego – i znałem 80 proc. osób na pokładzie – dodał szef MSZ. - To że PiS, Jarosław Kaczyński przez tyle lat insynuował, że to rząd brał udział w jakimś spisku po to, by zamordować jego brata, było czymś odrażającym - stwierdził.



- To był plan polityczny na zdobycie i utrzymanie władzy – dodał.