- Oglądałem tę konferencję prasową (Sikorskiego – red.), bardzo zdawkowa jest informacja na ten temat podawana przez ministra spraw zagranicznych. Jako opinia publiczna powinniśmy poznać nieco więcej informacji na ten temat, ponieważ chcemy czuć się bezpieczni. Jeśli słyszę, że jest ileś osób, które mają status podejrzanych, to dobrze by było, gdyby prokurator generalny czy minister spraw zagranicznych przedstawił informację w tym zakresie. Będziemy się tego domagali – mówił też Wójcik.

W obszarze bezpieczeństwa wszyscy powinni dobrze współpracować. Tu nie ma pola do jakichkolwiek rozgrywek bo bezpieczeństwo obywateli jest sprawą fundamentalną Michał Wójcik, wiceprezes PiS

Wiceprezes PiS zastanawiał się też, czy decyzja o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Poznaniu nie była samodzielną decyzją Sikorskiego. - Pytanie czy inni mieli wiedzę na ten temat, czy jest to samodzielna decyzja ministra spraw zagranicznych. Nie wiemy czy premier o tym wiedział, bo nie wypowiedział się do tej chwili. Chciałbym wiedzieć, że nie jest to decyzja jednej osoby - podkreślił.



- Ja patrzę na to też w kontekście bezpieczeństwa nas jako społeczeństwa. Chcemy wiedzieć więcej na ten temat – podsumował. - W obszarze bezpieczeństwa wszyscy powinni dobrze współpracować. Tu nie ma pola do jakichkolwiek rozgrywek bo bezpieczeństwo obywateli jest sprawą fundamentalną - dodał.



Wójcika pytano też o prawybory prezydenckie, których przeprowadzenie PiS ma rozważać wobec braku oczywistego kandydata na prezydenta. - Na razie nie ma decyzji PiS w tym zakresie. Ja rozumiem duże zainteresowanie. Proszę się nie martwić, będzie kandydat - odparł.



Dopytywany czy PiS nie ma problemu z powodu braku oczywistego kandydata na prezydenta Wójcik przyznał, że „nie ma osoby, którą dziś można byłoby wskazać jednoznacznie”. - Proszę się nie martwić, będzie niebawem - stwierdził jednocześnie. Czy może to być Patryk Jaki, wiceprezes PiS, do niedawna lider Suwerennej Polski, która z PiS się połączyła? - Ja nie chcę rozmawiać na temat personaliów, ponieważ uważam, że to szkodzi tym osobom. Wszystkie nazwiska, które pojawiają się w mediach to wszystko dobrzy politycy, których znam z działalności parlamentarnej - uciął temat.