Dr Jacek Kucharczyk: Duda nie nadaje się na lidera partii

Pozycja Andrzeja Dudy wydaje się dawać mu spory margines niezależności od wszystkich sił politycznych. Koniec kadencji, nie stara się o reelekcję, partia dawniej rządząca, z którą miał silne związki, już nie rządzi. Teoretycznie można by było oczekiwać, że prezydent będzie chciał zakończyć swoją kadencję w sposób, który wyjdzie poza to, do czego się przyzwyczailiśmy. Otóż nie, prezydent, po tym jak PiS stracił władzę w Polsce, stał się jeszcze bardziej przyczółkiem PiS w instytucjach publicznych. I pokazuje, że nie będzie można na niego liczyć.

Czy może być tak, że prezydent próbuje znaleźć sobie miejsce po zakończonej kadencji. Jest jeszcze zbyt młody, by udać się na emeryturę?

Nie bardzo potrafię sobie wyobrazić, co miałby robić Andrzej Duda poza polityczną emeryturą. Na lidera partii on się nie nadaje. To nie jest ten typ osobowości, który miałby cierpliwość i zdrowie do zarządzania strukturami partyjnymi, do tworzenia strategii. On się dobrze czuł jako prezydent, bo to dawało mu prestiż, widzialność, bardzo niski poziom odpowiedzialności za swoje działania.

A nie mógłby być liderem PiS?

Nazwisko prezydenta nie pojawia się na tej giełdzie następców Jarosława Kaczyńskiego, więc muszę powiedzieć, że trochę mnie dziwi ta postawa Andrzeja Dudy. Miałby czas, żeby zawalczyć o swoje dziedzictwo, czyli to, jak zostanie zapamiętany.