Artykuł 140 konstytucji mówi wyraźnie, że po orędziu prezydenta nie ma debaty Jarosław Kaczyński, prezes PiS

Co mówi artykuł 140 Konstytucji?

Artykuł 140 Konstytucji RP, na który powołał się prezes PiS głosi: „Prezydent Rzeczypospolitej może zwracać się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego. Orędzia nie czyni się przedmiotem debaty”. Jednak marszałek Sejmu Szymon Hołownia, udzielając głosu Tuskowi, powołał się na artykuł 186 Regulaminu Sejmu, z którego wynika, że "Marszałek Sejmu udziela głosu członkom Rady Ministrów, Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, Szefowi Kancelarii Prezydenta oraz sekretarzowi stanu w Kancelarii Prezydenta zastępującego Szefa Kancelarii Prezydenta na danym posiedzeniu, poza kolejnością mówców zapisanych do głosu, ilekroć tego zażądają". Hołownia przypominał na sali, że z prawa tego korzystali - już w tej kadencji Sejmu - również członkowie rządu PiS (zanim doszło do zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska)



- Nasi ministrowie wypowiadali się w kwestiach formalnych, a tutaj jest orędzie, jest wyraźny zakaz. Co ma piernik do wiatraka? - pytał Kaczyński, któremu dziennikarzy przytoczył te słowa marszałka.