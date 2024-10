Donald Trump ma gorące łącze z Władimirem Putinem

Biden w rozmowie ze współpracownikami obciążał jednak odpowiedzialnością za kryzys, do którego doszło z Moskwą, swojego poprzednika – Baracka Obamę.

– Spieprzyli to w 2014 roku. Dlatego dziś jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Barack nigdy nie brał na poważnie Putina – powiedział obecny prezydent o reakcji Ameryki na nielegalną aneksję Krymu przez Rosję oraz zajęcie części Donbasu. Waszyngton nałożył co prawda wówczas pierwsze sankcje na Moskwę, ale były on relatywnie łagodne. Stany nie zniosły jednak embarga na dostawy broni dla Ukrainy (zrobił to dopiero Trump). Amerykanom nie udało się ponadto zmusić Niemiec do rezygnacji z budowy Nord Stream 2 i ograniczenia importu rosyjskich nośników energii, co okazało się zasadniczym źródłem finansowania modernizacji i rozbudowy rosyjskich sił zbrojnych.

Czytaj więcej Polityka Były doradca Trumpa: Putin igrał z ego i niepewnością prezydenta USA Brytyjski dziennik „The Guardian” opublikował fragmenty wspomnień Herberta McMastera – byłego doradcy Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego USA. Wskazuje on między innymi, że Władimir Putin wykorzystywać miał „ego i niepewność” Donalda Trumpa, by wpłynąć na jego działania.

– Nie zrobiliśmy nic. Daliśmy Putinowi przyzwolenie na kontynuowanie (podbojów – red.). Otóż ja to pieprzone przyzwolenie odwołuję – powiedział Biden.

Z książki Woodwarda można się też dowiedzieć, jak po fatalnej dla Bidena debacie telewizyjnej z Trumpem 27 czerwca sekretarz stanu Antony Blinken sugerował swojemu szefowi, aby się wycofał z walki o Biały Dom. Wskazał, że jeśli przegra (na co wówczas wskazywały sondaże) walkę o drugą kadencję, to tylko to zostanie zapamiętane w podręcznikach historii.

Biden o premierze Izraela: Naprawdę zły człowiek

Książka odnosi się też do drugiej wojny, która przypadła na czasy Bidena: na Bliskim Wschodzie. Irytacja prezydenta działaniami Beniamina Netanjahu była tak wielka, że w pewnym momencie nazwał on premiera Izraela sk..synem.