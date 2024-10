Sztandarowa obietnica KO nie zostanie zrealizowana? Ryszard Petru: Nie ma możliwości

- Składka zdrowotna powinna być swego rodzaju ubezpieczeniem na wypadek choroby, czyli wszyscy płacimy tyle samo, a to, czy ktoś zachoruje, czy nie, to już zależy od jakby zachowania się, jak i przypadku - powiedział Petru w TVN24. Dodał, że "rolnicy nie płacą". Przekonywał, że w 2025 r. w budżecie podatnicy dopłacą ok. 30 mld zł na KRUS i 9 mld zł do górnictwa. - 30 miliardów - KRUS, 9 miliardów - górnictwo, i 4 miliardy - składka. W związku z tym apeluję do wszystkich, żebyśmy złapali proporcje i nie mówili, że brak składki zdrowotnej czy obniżka jej spowoduje problem w ochronie zdrowia - oświadczył.

"Nie ma możliwości", by KO dotrzymała swojej obietnicy wyborczej

Ryszard Petru bronił postulowanych przez siebie zmian w składce zdrowotnej na kwotę 4 mld zł zaznaczając, że oczekiwania były wyższe. - O ile pamiętam, dla przedsiębiorców Polski Ład to było 19 mld, to taka skala - zaznaczył. Dopytywany dodał, że koszt jego propozycji to 4 mld zł w pierwszym roku i ok. 8 mld zł w kolejnym.

Poseł Polski 2050 przyznał, że deficyt budżetowy planowany na 2025 rok jest gigantyczny. - Uważam, że sytuacja jest bardzo poważna - powiedział. Oświadczył, że jego zdaniem przedwyborcza obietnica obozu Donalda Tuska o wprowadzeniu kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tys. zł "na pewno" nie zostanie wprowadzona w tej kadencji. - Jedyną obniżką parapodatków w tej kadencji powinna być obniżka składki - dodał.

- Rzeczywiście jest tak, że nie ma możliwości obniżki składki i podwyższenia kwoty wolnej w perspektywie czterech lat przy takim wysokim deficycie - powiedział poseł partii Szymona Hołowni.