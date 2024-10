Rosyjski opozycjonista Ilia Jaszyn: Pablo González był moim dobrym znajomym

Jak Pablo González zdobył zaufanie rosyjskiego opozycjonisty?

Jak czołowy rosyjski opozycjonista poznał „hiszpańskiego dziennikarza”? – Podszedł do mnie podczas Forum Niemcowa w Berlinie i poprosił o wywiad. Zaczęliśmy rozmawiać ze sobą i, jak się okazało, mieliśmy wiele wspólnych zainteresowań: piłka nożna, architektura, podróże. Nie robił i nie mówił nic, co mogłoby wzbudzać podejrzenia. Nie zadawał dziwnych pytań, nie pytał o innych opozycjonistów. Ze mną miał dziwny sposób „pracy”. Prawie w ogóle nie rozmawialiśmy o polityce, rozmawialiśmy o historii. Podpytywałem go o Katalonię, obiecał mi pokazać Kraj Basków i oprowadzić mnie po nim – opowiada „Rzeczpospolitej”.

– Prawie nie zadawał pytań. Rozmawialiśmy o historii, kobietach i piłce. Niegdyś w Madrycie razem z nim chodziłem na mecz. Wówczas Atletico Madryt wygrało 1:0, nie pamiętam, z kim grali – wspomina opozycjonista.

Czytaj więcej Polityka Rosyjski szpieg z tajną wiedzą. Z akt udostępnionych przez prokuratora Paweł Rubcow, agent GRU, przygotowując się do procesu w Polsce, wynajął prawników. Tuż przed wymianą szpiegów prokurator udostępnił mu akta śledztwa, także tajne – ustaliła „Rzeczpospolita”.

O zatrzymaniu swojego „dobrego znajomego” dowiedział się, będąc już w rosyjskim łagrze, bo niedługo po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainie w 2022 roku został skazany na ponad osiem lat więzienia. – Jego zatrzymanie bardzo mnie zdziwiło, byłem w szoku. Nigdy o nic go nie podejrzewałem – dodaje.

Odradza posiadaczom zachodnich paszportów (w tym Polakom) wszelkich podróży do Rosji. – To bardzo nieodpowiedzialne. Putin potrzebuje zakładników do kolejnej wymiany. Obywatele państw zachodnich nie powinni tam podróżować, to bardzo ryzykowne – mówi.

„Była szansa na uwolnienie białoruskich opozycjonistów”. A co z Andrzejem Poczobutem?

Odkąd został uwolniony, zwiedza europejskie stolice i jest zaangażowany w proces ewentualnych kolejnych wymian pomiędzy Zachodem i Rosją. Jak twierdzi, już dawno wróciłby do swojego kraju, ale pozostaje w emigracji na prośbę rządu w Berlinie. – Powiedziano mi, że jeżeli wrócę, to do uwolnienia kolejnych więźniów politycznych nie dojdzie – opowiadał o tym na zamkniętym spotkaniu w Witrynie Domu Wschodniego z udziałem dziennikarzy kilku mediów, w tym „Rzeczpospolitej”, oraz przedstawicieli czołowych ośrodków badawczych zajmujących się wschodnią polityką zagraniczną Polski. Przekonywał, że w ramach ostatniej wymiany więźniów „była szansa” na uwolnienie również kilku białoruskich więźniów politycznych.