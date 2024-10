W otoczeniu wasali i kancelistów. Samotne urodziny Władimira Putina

– My teraz oprócz tych starych dziadów (chodzi o grupę rządzącą Rosją – red.) to nie mamy kogo rehabilitować, tak? To jest dokładnie teraz, w środku wojny, mamy wszystko rzucić (i zająć się nimi). Ten ich cynizm jest nawet zastanawiający – mówi o tym programie kolejny lekarz z moskiewskiego centrum rehabilitacyjnego.

Racjonalne dziwactwa starzejącego się lidera

Członkowie ścisłej grupy skupionej wokół Putina pokończyli 70 lat i prawdopodobnie chcą przedłużyć swe funkcjonowanie na szczytach władzy. – Dziwactwa starzejącego się Kremla – wzrusza ramionami pierwszy z lekarzy.

– (To, co) może stworzyć Putinowi poważne problemy (polityczne), to jego ewentualne problemy ze zdrowiem. Dyktatorzy zazwyczaj ze wszystkich sił starają się ukryć stan swego zdrowia nie tylko przed opinią publiczną, ale przede wszystkim przed dworską świtą. Przyczyna jest dość prosta. (…) Przypuśćmy, że stanie się wiadome, że Putin jest chory. Możliwe, że niektórzy z jego otoczenia zdecydują, że nie warto ryzykować i popierać go nadal, bo za rok czy dwa może go już nie być. I wtedy zdecydują się poprzeć kogoś innego – wyjaśnia z kolei autor książki „Jak padają dyktatury”, niemiecki politolog Marcel Dirsus.

Czystki jak w ostatnim roku rządów Stalina

Krąg zaś ludzi, którzy mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez Putina, bardzo się zawęził od początku wojny. Sam wyrzucił z niego starych współpracowników w rodzaju byłego ministra obrony Siergieja Szojgu, o którym dekadę wcześniej sądzono, że może być następcą rosyjskiego lidera. Wiecznie nietrzeźwy były prezydent i premier Dmitrij Miedwiediew – też przewidywany na następcę – już wcześniej znalazł się na bocznym torze.

Od lata 2022 roku w elicie władzy bez przerwy trwają czystki: najpierw w najbliższych Putinowi tajnych służbach, potem w wojsku, a w końcu wśród cywilnych urzędników. Wicegubernatorów i burmistrzów skazanych za korupcję jest już tylu, że po zgłoszeniu się na wojnę z Ukrainą mogliby sformować duży oddział. A większość skazanych zgłasza się do armii, licząc, że na tyłach przesiedzi swój wyrok.