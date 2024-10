Leszek Miller: Problem z Ukraińcami nie wynika tylko z nierozliczonego Wołynia

- To jest problem, który będzie Ukrainie będzie przeszkadzał w wejściu do Unii Europejskiej – mówił Miller, podając przykład „niedawnego problemu z czystkami etnicznymi w byłej Jugosławii”. - Dopóki zbrodniarze, i nie mam na myśli tylko Srebrnicy, byli ukrywani, a Serbia i Chorwacja nie chciały ich wydać, te kraje miały zablokowaną drogę do Unii Europejskiej – powiedział Leszek Miller.

Czytaj więcej Polityka Kosiniak-Kamysz: Ukraina nie wejdzie do UE, jeżeli nie rozwiąże sprawy Wołynia Blokowanie Ukrainie wejścia do UE, ponieważ Ukraina blokuje ekshumacje Polaków pomordowanych przez Ukraińców w czasie rzezi wołyńskiej, to wpisywanie się w politykę Putina - uważa prezydent Andrzej Duda. Nie zgadza się z nim wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. - Kiedy my mamy postawić te warunki? - pyta i ocenia, że Ukraina zapomniała już o pomocy przekazanej jej przez Polskę od 2022 r.

Pytany o słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza, który mówił o tym, że Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, jeżeli nie rozwiąże sprawy Wołynia, Miller powiedział, że Kosiniak-Kamysz ma tu rację. - Nie chodzi tylko o ekshumacje. Chodzi o to, na jakich wzorach wychowywane jest młode pokolenie. Powiedziałbym Ukraińcom wyraźnie: nikt nie będzie ingerował w to, jakich macie bohaterów, ale jeśli chcecie wejść do Unii Europejskiej, to musicie spełnić wszystkie oczekiwania, również takie, że do Unii Europejskiej nie wpuszczamy krajów, które nie odcinają się od swojej nacjonalistycznej przeszłości; podejmijcie decyzję, co wolicie – mówił Miller.

Sprawa rzezi wołyńskiej „od lat zatruwa dialog polityczny” Polski i Ukrainy

Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej (UINP) poinformował 2 października, że planuje przeprowadzić w 2025 roku poszukiwania szczątków ofiar tragedii wołyńskiej. Szef UINP Anton Drobowycz poinformował, że zwrócił się do rządu Ukrainy o co najmniej 1 mln hrywien (ok. 95 tys. zł) na program poszukiwań szczątków i miejsc pochówku, również tych, o które proszą obywatele Polski.