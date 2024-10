Włodzimierz Czarzasty: Nie zamierzam kontynuować swojej pracy jako lider Nowej Lewicy

Wewnętrzna rekonfiguracja Nowej Lewicy. Czego można się spodziewać?

5 października rozpocząć się ma proces zmian w Nowej Lewicy. Przebudowa wewnętrzna, która zakłada m.in. zmianę statutu, likwidację frakcji i w przyszłym roku wybór nowych władz Lewicy, będzie największą tego typu wewnętrzną zmianą dla partii w jej ostatniej historii.

Nowa Lewica powstała po połączeniu dwóch partii: SLD oraz Wiosny. W ciągu najbliższego roku podział na dwie frakcje ma zostać zniesiony. Na liście spraw do rozwiązania Lewica jako blok ma także wyzwanie dotyczące dalszego istnienia klubu parlamentarnego w obecnym kształcie. Chodzi między innymi o współpracę z partią Razem, która sama szykuje się na kongres, i jesienne wewnętrzne wybory. W Razem trwa debata, czy dalej partia ma funkcjonować w klubie z Nową Lewicą. Decyzja ta zapaść ma w okolicach kongresu planowanego na koniec października.

Wewnętrzna rekonfiguracja jest największym tego typu przedsięwzięciem od momentu powstania Nowej Lewicy. Same zmiany strukturalne, w tym między innymi możliwe postawienie na jednego lidera, a nie na współprzewodniczenie, jak jest obecnie, to jednak tylko jedna strona medalu. Istotne jest także to, do jakich wyborców Lewica ma sięgać, i kogo chce przyciągać, by wyjść z obecnego pułapu poparcia ok. 7–8 proc.. Lewica rozpoczęła już zakrojone na szeroką skalę badania, które mogą pomóc znaleźć odpowiedzi na te pytania.