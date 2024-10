Lewica działa jak PiS, obsadziła OHP swoimi ludźmi

I tak w województwie pomorskim komendantem OHP został mężczyzna, który z poparciem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk bez powodzenia kandydował do Sejmu (otrzymał 202 głosy). Obsadzania ludźmi Nowej Lewicy stanowisk w OHP bronił Andrzej Szejna poseł Lewicy, wiceminister spraw zagranicznych. "Nowa Lewica przejęła na siebie odpowiedzialność za Ochotnicze Hufce Pracy. To kwestie nam bliskie, związane z doskonaleniem zawodowym i wyrównywaniem szans młodych ludzi w dostępie do rynku pracy. To jest dla lewicy ważny punkt programu" - twierdził w "Gazecie Wyborczej".

Na czele komend OHP stanęły m.in. działaczka Nowej Lewicy Czesława Augustinowicz (825 głosów z listy SLD w wyborach do Sejmu w 2019 r., 594 - w 2023), polityk Nowej Lewicy Edyta Kondzior (1 620 głosów w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego) czy polityk Nowej Lewicy Agniesza Niekochańska (868 głosów w wyborach do Sejmu w 2023 r.). Kandydaci Nowej Lewicy z ostatnich wyborów kierują teraz komendami OHP także w województwach warmińsko-mazurskim czy mazowieckim. Działacze Nowe Lewicy dostali również posady w OHP na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim.

Powołując się na "Dziennik Wschodni" Radio Zet podało, że również w licznych ośrodkach Ochotniczych Hufców Pracy na terenie calego kraju można znaleźć działaczy Lewicy.

Czym są Ochotnicze Hufce Pracy?

Ochotnicze Hufce Pracy powstały w czasach PZPR, to zhierarchizowana służba działająca w formie państwowej jednostki budżetowej podlegającej ministrowi właściwemu ds. pracy. OHP ma zajmować się zadaniami dotyczącymi zatrudnienia, przeciwdziałaniem marginalizacji i wykluczenia społecznego młodzieży. Przez ponad 30 lat przy organizacji działało Krajowe Duszpasterstwo Hufców Pracy, ale w 2024 r. Jerzy Budzyn zwolnił kapelanów pracujących przy organizacji, kończąc wieloletnią współpracę z Kościołem.