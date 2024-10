Andrzej Duda na urodzinach Milosza Zemana. "Oczywiście, że nie żałuje"

Liderem rankingu zaufania we wrześniu jest premier Donald Tusk - wynika z nowego sondażu IBRiS dla Onetu. To najlepszy wynik premiera od 2018 roku. Na podium znaleźli się także Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda. To pierwszy sondaż zaufania po przejściu fali powodziowej przez południowo-zachodnią Polskę.